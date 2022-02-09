Гранаты, которые применялись против участников Майдана, нелегально поставлялись из России

В сообщении ведомства говорится, что в 2014 году их поставкой занимались бывшие украинские чиновники. Гранаты обошлись бюджеты в 1 млн. грн. Отмечается, что эти гранаты применялись силовиками против участников Майдана, и некоторые из них пострадали.



ГБР заочно избрало меры пресечения в виде под содержания под стражей фигурантам дела.