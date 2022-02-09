Суд арестовал двоих заместителей главврача петербургской клиники, где после обследования скончались семь пациентов

Они проходят обвиняемыми по делу об оказании небезопасных услуг. Их оставят под стражей до 26 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Погибшие пациенты проходили рентген с применением бария. По версии следствия, при обследовании использовался промышленный химикат, не отвечающий требованиям безопасности.