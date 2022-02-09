Швеция прекращает тестирование на коронавирус

В стране сворачивают мобильные площадки, где можно было пройти тестирование. Теперь правом на бесплатный тест обладают только медицинские работники и наиболее уязвимые слои населения, сообщает Associated Press.



Глава Шведского агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Визелл заявила на местном телевидении, что теперь стоимость и целесообразность тестирования больше не оправданы.