Армения стремится к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном и установлением дипотношений с Турцией

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на парламентском заседании. Он отметил, что Ереван готов к «содержательному, конкретному разговору».



24 февраля в Вене пройдет встреча представителей Армении и Турции, добавил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он надеется, что эти переговоры помогут развитию отношений между странами.