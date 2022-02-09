Европейские и американские регуляторы, по данным агентства Reuters, предупредили банки об угрозе кибератак из России

Европейский центральный банк и департамент финансовых услуг Нью-Йорка опасаются новых кибератак на фоне ухудшения отношений между Россией и Украиной и подготовки к финансовым последствиям в случае вооруженного конфликта. Британское агентство Reuters со ссылкой на источники отмечает, что устранение уязвимостей в кибербезопасности было указано в качестве одного из приоритетов, и банки уже проверили свою способность отражать хакерские атаки. Официально эту информацию американские и европейские регуляторы не прокомментировали.

В середине января Киев обвинял Москву в причастности к крупнейшим за четыре года кибератакам на сайты государственных ведомств Украины, в том числе министерства иностранных дел и службы по чрезвычайным ситуациям. На взломанных ресурсах появилось сообщение о том, что вся полученная информация станет публичной с призывами бояться худшего.

После взлома украинских правительственных сайтов Великобритания призывала крупный бизнес страны подготовиться и усилить меры безопасности. Кремль, в свою очередь, отвергает обвинения в причастности к кибератакам, указывая, что никаких доказательств этому нет.