Z Архив новостей новости
5 0 6 363
16:54, 09 февраля 2022

В Чехии снимают большинство ограничений из-за коронавируса

С 1 марта в стране будет обязательным только ношение масок. С завтрашнего дня отпадает необходимость предоставлять ковид-сертификаты при посещении общественных мест. На следующей неделе отменяют обязательное регулярное тестирование на коронавирус на предприятиях.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Нейтральный статус мог бы решить проблему напряженности вокруг Украины Такое мнение высказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью BBC…

5 56 6 5012
Блоги

«Напоминаем, что Россия не является стороной конфликта» Отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей…

5 266 6 24870 03.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Психоделические фобии западных СМИ В есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»?..

5 80 6 8232 07.02
Новости

фото: JOHANNA GERON / POOL/EPA/ТАСС Кремль не услышал от Зеленского слов, что Киев готов быстро заняться выполнением Минских соглашений Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков…

5 93 6 10116
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 102 6 12994 07:22
Блоги

США обвинили Россию в подготовке фейкового видео для оправдания вторжения на Украину «Не удивлены появлению нового «креативного» сценария», — прокомментировали заявления Н.Прайса и Дж.Кирби в Посольстве РФ в США…

5 141 6 18475 04.02
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 69 6 9243 12:27
Новости

Постпред России при ЕС: Если «Северного потока-2» не будет, РФ найдет других покупателей «голубого топлива» По его словам, запуск газопровода нужен в первую очередь не России, а европейцам…

5 81 6 11024
Блоги

Борис Акунин писатель

«Платиновый» юбилей британской королевы Я пытаюсь себе представить, что это такое — занимать одно и то же место в мире 1952 года и мире 2022-го. Я даже не про технологии и нравы, я про лица эпохи…

5 47 6 8292 13:55
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ударили краской по бессовестности Благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чём именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше…

5 192 6 36062 05.02
Новости

Несколько неизвестных в масках и с битами напали на магазин в Подмосковье в селе Новопетровское Погибла продавец, еще двое ранены…

5 53 6 11679
Новости

Ведущие рейтинговые агентства прогнозируют серьезные потери для экономики России Рейтинговые агентства S&P и Fitch утверждают, что Россию ждет серьезный экономический ущерб даже без вторжения на Украину…

5 85 6 19937
Блоги

+ Владимир Путин: «Никаких локдаунов не намечается» 01:47 Владимир Путин: «Никаких локдаунов не намечается» «Даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — заявил президент России…

5 22 6 5209 04.02
8читать ;смотреть
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров 01:02:04 Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров «Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией»...

5 160 6 37894 08.02
8читать ;смотреть
Блоги

Виктория Нуланд: Мы все верим в неделимость безопасности Заместитель госсекретаря США прокомментировала переговоры России и Запада по безопасности, «утечку» в El País, ситуацию вокруг минских соглашений и перспективы созыва встречи лидеров постоянной пятерки Совбеза ООНююю

5 64 6 15561 04.02
Новости

В Кремле не согласны со словами Борреля про «авторитарные режимы» РФ и КНР Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 26 6 6812

Популярное за неделю

Новости

Правозащитники обратились к Терешковой с просьбой разобраться с высказываниями Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых В открытом письме отмечается, что слова Делимханова принижают не только авторитет депутатов, но и выставляют всю страну в негативном свете…

5 45 6 48974
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Стоит какой-нибудь девочке блеснуть попкой на фоне какой-нибудь церквушки — немедленно через час острейшая реакция всех, блещущих звездами с огромных погон. Скорбит Бастрыкин в телевизоре. Тут – абсолютное молчание…

5 43 6 105219 02.02
#слушать 53:34 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3614340
«Процессы британских серийных отравителей»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 3599 06.02
Блоги

Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации «От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны»...

5 499 6 388813 06.02
Блоги

+ Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия В эфире «Эха Москвы» Ивашов оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки…

5 239 6 136862 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9423757
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5162783

Сегодня в эфире