В Чехии снимают большинство ограничений из-за коронавируса

С 1 марта в стране будет обязательным только ношение масок. С завтрашнего дня отпадает необходимость предоставлять ковид-сертификаты при посещении общественных мест. На следующей неделе отменяют обязательное регулярное тестирование на коронавирус на предприятиях.
2022-02-09T16:54:15+03:00
2022-02-09T16:54:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:54, 09 февраля 2022
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