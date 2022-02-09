Грузинский суд обязал пенитенциарную службу позаботиться о здоровье Саакашвили

Таким образом, частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего президента Грузии. Судья Бадри Кочламазашвили сказал на заседании, что решение принято на основе жалоб Саакашвили на «ненадлежащую» медицинскую помощь.



Другим требованием защиты Саакашвили был допуск его личных врачей в тюрьму, однако оно было отвергнуто.