Российские хоккеисты обыграли швейцарцев в стартовом матче олимпийского турнира со счетом 1:0

Россияне в одной группе также с командами Чехии и Дании. В следующем матче российские хоккеисты будут играть с датчанами 11-го февраля.
2022-02-09T14:58:22+03:00
2022-02-09T14:58:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:58, 09 февраля 2022
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