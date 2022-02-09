Российские суды в ушедшем году взыскали с граждан долгов по кредитам на 750 миллиардов рублей

Об этом сообщил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. По его словам, это половина суммы, которую требовали кредитные организации. Годом ранее суды рассмотрели 9 миллионов дел о взыскании долгов, и это был самый высокий показатель за последние 5 лет.
2022-02-09T14:52:35+03:00
2022-02-09T14:52:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:52, 09 февраля 2022
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