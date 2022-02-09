Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом

Как сообщил Интерфаксу информированный источник, у него серьезное поражение легких. Политик находится в ЦКБ. Там информацию о Жириновском не предоставляют. Ранее в пресс-службе ЛДПР ТАСС сказали, что Жириновский чувствует себя хорошо и даже продолжает работать.
2022-02-09T14:44:48+03:00
2022-02-09T14:45:27+03:00
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14:44, 09 февраля 2022
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