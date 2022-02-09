Z Архив новостей новости
5 15 6 530
14:33, 09 февраля 2022

Премьер Украины: Запад оказал Киеву военную помощь на $1,5 млрд

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства. «Еще целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине», — добавил премьер в ходе заседания правительства.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

На митинге в Грозном растоптали и сожгли плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых «Арестовать и предать справедливому суду таких агентов западных спецслужб и подстрекателей как Елена Милашина, Игорь Каляпин и других»...

5 171 6 45088 02.02
Блоги

«Напоминаем, что Россия не является стороной конфликта» Отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей…

5 266 6 24664 03.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Психоделические фобии западных СМИ В есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»?..

5 83 6 8050 07.02
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 80 6 9555 07:22
Блоги

США обвинили Россию в подготовке фейкового видео для оправдания вторжения на Украину «Не удивлены появлению нового «креативного» сценария», — прокомментировали заявления Н.Прайса и Дж.Кирби в Посольстве РФ в США…

5 141 6 18436 04.02
Новости

Постпред России при ЕС: Если «Северного потока-2» не будет, РФ найдет других покупателей «голубого топлива» По его словам, запуск газопровода нужен в первую очередь не России, а европейцам…

5 78 6 10351
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ударили краской по бессовестности Благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чём именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше…

5 192 6 36046 05.02
Новости

Несколько неизвестных в масках и с битами напали на магазин в Подмосковье в селе Новопетровское Погибла продавец, еще двое ранены…

5 52 6 10991
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров 01:02:04 Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров «Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией»...

5 171 6 37584 08.02
8читать ;смотреть
Новости

Ведущие рейтинговые агентства прогнозируют серьезные потери для экономики России Рейтинговые агентства S&P и Fitch утверждают, что Россию ждет серьезный экономический ущерб даже без вторжения на Украину…

5 81 6 18678
Блоги

+ Владимир Путин: «Никаких локдаунов не намечается» 01:47 Владимир Путин: «Никаких локдаунов не намечается» «Даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — заявил президент России…

5 22 6 5196 04.02
8читать ;смотреть
Новости

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин планирует опубликовать видео с пытками в одном из отделений полиции в Чечне Об этом он рассказал в эфире «Эха»...

5 22 6 5177
Блоги

Заявление телеканала Дождь* по поводу высказываний Рамзана Кадырова Прямые угрозы со стороны руководителя одного из регионов Российской Федерации не могут быть расценены как высказывание «личного мнения»...

5 26 6 21704 02.02
Блоги

Виктория Нуланд: Мы все верим в неделимость безопасности Заместитель госсекретаря США прокомментировала переговоры России и Запада по безопасности, «утечку» в El País, ситуацию вокруг минских соглашений и перспективы созыва встречи лидеров постоянной пятерки Совбеза ООНююю

5 64 6 15550 04.02
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Путин — это такая пуповинка, через которую энергии советского имперского государства таинственным, даже, может быть, каким-то мистическим образом перетекли в сегодняшнюю новую реальность…

5 24 6 6331 08.02
#слушать 36:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…

5 124 6 32324 06.02

Популярное за неделю

Новости

Правозащитники обратились к Терешковой с просьбой разобраться с высказываниями Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых В открытом письме отмечается, что слова Делимханова принижают не только авторитет депутатов, но и выставляют всю страну в негативном свете…

5 44 6 41591
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Стоит какой-нибудь девочке блеснуть попкой на фоне какой-нибудь церквушки — немедленно через час острейшая реакция всех, блещущих звездами с огромных погон. Скорбит Бастрыкин в телевизоре. Тут – абсолютное молчание…

5 42 6 104717 02.02
#слушать 53:34 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3614340
«Процессы британских серийных отравителей»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 3534 06.02
Блоги

Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации «От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны»...

5 505 6 381926 06.02
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Глава России Рамзан Кадыров и его наместник в Кремле Владимир Путин Глава России Рамзан Кадыров и его наместник в Кремле Владимир Путин Режим Кадырова в Чечне претендует на право формировать государственный, правовой и общественный режим всей России…

5 87 6 142684 02.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9423674
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5162625

Сегодня в эфире