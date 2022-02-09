Премьер Украины: Запад оказал Киеву военную помощь на $1,5 млрд

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства. «Еще целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине», — добавил премьер в ходе заседания правительства.
2022-02-09T14:33:05+03:00
2022-02-09T15:02:40+03:00
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14:33, 09 февраля 2022
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