Саакашвили спел гимн Украины и развернул флаг страны на суде по делу о растрате госсредств

В речи на заседании в Тбилиси экс-президент Грузии назвал выдвинутые против него обвинения беспочвенными и обвинил в коррупции суд и прокуроров.
Источник видео: «Эхо Кавказа»*
* — власти РФ считают иноагентом
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В речи на заседании в Тбилиси экс-президент Грузии назвал выдвинутые против него обвинения беспочвенными и обвинил в коррупции суд и прокуроров.
Источник видео: «Эхо Кавказа»*
* — власти РФ считают иноагентом
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…