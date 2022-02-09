Создание полностью беспилотной версии легкомоторного самолета «Байкал» пока не планируется

В то же время разрабатываются системы дистанционного управления «Байкала», однако о сроках реализации говорить рано, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. «Беспилотная версия «Байкала» не появится. Мы считаем, что может быть установлено оборудование, позволяющее его дистанционно пилотировать»,— так Бочаров прокомментировал сроки появления беспилотной версии самолета.