Создание полностью беспилотной версии легкомоторного самолета «Байкал» пока не планируется

В то же время разрабатываются системы дистанционного управления «Байкала», однако о сроках реализации говорить рано, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. «Беспилотная версия «Байкала» не появится. Мы считаем, что может быть установлено оборудование, позволяющее его дистанционно пилотировать»,— так Бочаров прокомментировал сроки появления беспилотной версии самолета.
2022-02-09T13:31:34+03:00
2022-02-09T13:46:16+03:00
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13:31, 09 февраля 2022
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