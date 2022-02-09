Коллективный Запад не определился по поводу новых санкций против России: одни столицы поддерживают, другие — нет

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

«Весьма противоречивые заявления приходят со стороны Запада. И в каких-то столицах говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без вот той самой чрезмерной агрессии России быть не должно — тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект. В общем, в данном случае скорее коллективный Запад сам не определился, но то, что элементы непредсказуемости здесь на

лицо, это факт», — сказал Песков