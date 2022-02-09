В Кремле не согласны со словами Борреля про «авторитарные режимы» РФ и КНР

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что РФ с уважением относимся к устройству других государств и не вмешивается во внутренние дела.

Ранее, президент России провел переговоры в Пекине с председателем КНР. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях. Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития.