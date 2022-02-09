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10:27, 09 февраля 2022

Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в розыск по делу Раковой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По версии следствия, Корниенко причастна к хищению 20 млн рублей, выделенных из бюджета для федерального проекта «Учитель будущего». В этом же обвиняют Ракову и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуева.

Согласно информации на сайте РАНХиГС, Корниенко числится директором лаборатории развития налоговой системы. Основная сфера ее научных интересов — проведение научных исследований по части выработки политики правового регулирования в области налогообложения, собственности, международных отношений.


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