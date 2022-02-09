Роскомнадзор составил протокол в отношении Stichting Bellingcat* за отсутствие маркировки иноагента

Об этом сообщает ведомство.
Протокол передан в Таганский суд города Москвы. Судебное заседание запланировано на 3 марта. * — власти РФ считают иноагентом
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Об этом сообщает ведомство.
Протокол передан в Таганский суд города Москвы. Судебное заседание запланировано на 3 марта. * — власти РФ считают иноагентом
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…