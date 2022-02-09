Несколько неизвестных в масках и с битами напали на магазин в Подмосковье в селе Новопетровское

UPD:Четверо подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье в селе Новопетровское задержаны. Сейчас они находятся на допросе.

Погибла продавец, еще двое ранены— передает ТАСС со ссылкой на источники.

Происшествие случилось в магазине «Пятерочка» прошлой ночью.

Преступники похитили порядка 200 тыс. рублей и скрылись.