Несколько неизвестных в масках и с битами напали на магазин в Подмосковье в селе Новопетровское

Погибла продавец, еще двое ранены— передает ТАСС со ссылкой на источники.
Происшествие случилось в магазине «Пятерочка» прошлой ночью.
Преступники похитили порядка 200 тыс. рублей и скрылись.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Погибла продавец, еще двое ранены— передает ТАСС со ссылкой на источники.
Происшествие случилось в магазине «Пятерочка» прошлой ночью.
Преступники похитили порядка 200 тыс. рублей и скрылись.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…