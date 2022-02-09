Москвичи теперь могут получить доступ к медкарте в приложении «ЕМИАС.ИНФО» с помощью технологий Touch ID и Face ID

У московских пользователей приложения «ЕМИАС.ИНФО» появилась возможность доступа к электронной медкарте по скану отпечатка пальцев Touch ID или по функции распознавания лица Face ID, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.
2022-02-09T09:22:18+03:00
2022-02-09T09:58:02+03:00
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09:22, 09 февраля 2022
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