Тина Канделаки назначена и. о. директора телеканала ТНТ

Роман Петренко покинул пост директора телеканала ТНТ. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, – сообщает «Газпром медиа». «Перед телеканалом стоят амбициозные задачи и в телеэфире, и в цифровой среде. У Канделаки есть все компетенции, и опыт, чтобы достичь поставленных целей», – считает глава холдинга Александр Жаров. Петренко остается работать в «Газпром медиа» в качестве советника генерального директора.