Тина Канделаки назначена и. о. директора телеканала ТНТ

Роман Петренко покинул пост директора телеканала ТНТ. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, – сообщает «Газпром медиа». «Перед телеканалом стоят амбициозные задачи и в телеэфире, и в цифровой среде. У Канделаки есть все компетенции, и опыт, чтобы достичь поставленных целей», – считает глава холдинга Александр Жаров. Петренко остается работать в «Газпром медиа» в качестве советника генерального директора.
2022-02-09T09:10:27+03:00
2022-02-09T10:02:50+03:00
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09:10, 09 февраля 2022
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