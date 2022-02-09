RT DE обратилась в суд Берлина с требованием отменить решение регулятора о запрете вещания в Германии

Высказываемые регуляторам MABB домыслы не имеют отношения к действительности. Подчеркивается, что RT DE Productions предоставляет услуги АНО «ТВ-Новости» только в качестве производителя контента и не отвечает за вещание RT DE.

Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов нет разрешения. В RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты.