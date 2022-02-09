Ведущие рейтинговые агентства прогнозируют серьезные потери для экономики России

Рейтинговые агентства S&P и Fitch утверждают, что Россию ждет серьезный экономический ущерб даже без вторжения на Украину. Сам факт увеличения напряженности в регионе создал серьезные риски того, что против Москвы будут введены жесткие санкции, говорится в материалах Fitch, которые есть в распоряжении газеты РБК. Среди основных ограничений в агентстве назвали запрет на осуществление американскими инвесторами сделок с суверенным долгом на вторичном рынке, а также дополнительные санкции в отношении высокопоставленных лиц страны.

В свою очередь рейтинговое агентство S&P, говоря о возможных ограничениях, называет их крайне негативным сценарием, включающим в себя также отключение от международной платежной системы Swift. Все это, уверены в S&P, снизит привлекательность России для инвесторов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Там также отмечают, что ограничения для компаний энергетического институтов может закрыть для них доступ к мировой финансовой системе.

А так называемым «спусковым крючком» для всех мер могут послужить кибератаки, вмешательство в промежуточные выборы в конгресс США в этом году, а также действия в отношении оппозиции.

Запад уже неоднократно говорил, что рассматривает широкий спектр санкций, которые предусмотрены для всех возможных сценариев.