Суд в США отпустил под залог россиянина и его жену, обвиняемых в краже криптовалюты на $4,5 млрд

Для 34-летнего Ильи Лихтенштейна, имеющего гражданство России и США, была установлена сумма залога в $5 млн, для его супруги Хизер Морган – в три миллиона, передает агентство Bloomberg. По версии следствия, они похитили биткоины в результате кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Власти США не позволят криптовалюте быть безопасным убежищем для отмывания денег – сказал помощник американского генпрокурора в эфире телеканала CNN. Он отметил, что около 120 тысяч биткойнов были похищены в результате взлома криптобиржи. Преступление произошло несколько лет назад, и тогда общая сумма украденного оценивалась лишь в 71 миллион долларов. Однако спустя время курс резко вырос. Неизвестный хакер взломал кошельки пользователей и совершил около 200 незаконных транзакций. Цифровую валюту он перевел на электронный ресурс 34-летнего жителя Нью-Йорка Ильи Лихтенштейна. Теперь он вместе с супругой, которая, по версии следствия, ему помогала, предстанут перед судом. В министерстве юстиции США заявили, что удалось конфисковать биткоины на сумму в $3,6 млрд. Арест активов провела Национальная команда по борьбе с криптовалютами, созданная Минюстом США. Предыдущий рекорд конфискованной суммы, который поставило это подразделение, составлял почти 2,5 миллиарда долларов.
2022-02-09T08:03:52+03:00
2022-02-09T10:13:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2977200-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3616254.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:03, 09 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…