Суд в США отпустил под залог россиянина и его жену, обвиняемых в краже криптовалюты на $4,5 млрд

Для 34-летнего Ильи Лихтенштейна, имеющего гражданство России и США, была установлена сумма залога в $5 млн, для его супруги Хизер Морган – в три миллиона, передает агентство Bloomberg. По версии следствия, они похитили биткоины в результате кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Власти США не позволят криптовалюте быть безопасным убежищем для отмывания денег – сказал помощник американского генпрокурора в эфире телеканала CNN. Он отметил, что около 120 тысяч биткойнов были похищены в результате взлома криптобиржи. Преступление произошло несколько лет назад, и тогда общая сумма украденного оценивалась лишь в 71 миллион долларов. Однако спустя время курс резко вырос. Неизвестный хакер взломал кошельки пользователей и совершил около 200 незаконных транзакций. Цифровую валюту он перевел на электронный ресурс 34-летнего жителя Нью-Йорка Ильи Лихтенштейна. Теперь он вместе с супругой, которая, по версии следствия, ему помогала, предстанут перед судом. В министерстве юстиции США заявили, что удалось конфисковать биткоины на сумму в $3,6 млрд. Арест активов провела Национальная команда по борьбе с криптовалютами, созданная Минюстом США. Предыдущий рекорд конфискованной суммы, который поставило это подразделение, составлял почти 2,5 миллиарда долларов.