Небензя: постпредство России при ООН испытывает давление в связи с несогласованностью визовых вопросов с США

Российский постпред передал послание генсеку Организации Объединенных наций от главы российского МИД с требованием о проведении арбитража по данной проблеме.
2022-02-09T07:28:12+03:00
2022-02-09T07:46:19+03:00
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07:28, 09 февраля 2022
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