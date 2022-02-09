Посольство РФ в США: Россия приветствует желание Соединенных Штатов обсуждать принцип неделимой безопасности

В посольстве РФ в США заявили, что Россия приветствует желание Соединенных Штатов обсуждать принцип неделимой безопасности. В диппредставительстве отметили, что американские коллеги наконец «дозрели» до этого, но пока продолжают интерпретировать концепцию однобоко, выделяя право стран на выбор военных союзов.

«США фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», — сказано в сообщении российского посольства.