«Омикрон» может не вытеснить «дельту», циркулировать будут оба штамма одновременно

Есть вероятность, что «омикрон» не вытеснит «дельту», циркулировать будут оба штамма одновременно, заявил Сергей Альховский. Заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ им. Гамалеи отметил, что иммунитет, полученный после «омикрона», может не сработать против «дельты», поскольку штаммы сильно отличаются антигенно.

«Те антитела к «омикрону», которые возникают, не очень эффективно взаимодействуют с «дельтой». Однако при высоком титре антитела против «дельты» более или менее нейтрализуют «омикрон». Как это работает в обратную сторону, пока не ясно», — добавил Альховский.