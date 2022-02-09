ФССП РФ: В прошлом году число россиян, которым из-за долгов запрещен выезд за границу, выросло на треть. Количество подобных исполнительных производств оказалось более 12,3 миллионов. Каждый двенадцатый невыездной – должник по алиментам.



Отмечается, что за год должники выплатили порядка 55,5 миллиардов рублей.