Новым послом США в Берлине станет Эми Гатмэнн. Ее кандидатуру поддержали 54 сенатора, 42 высказались против.
Байден выдвинул кандидатуру 72-летней Гатмэнн прошлым летом. С 2004 года она занимает пост президента Университета штата Пенсильвания.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Новым послом США в Берлине станет Эми Гатмэнн. Ее кандидатуру поддержали 54 сенатора, 42 высказались против.
Байден выдвинул кандидатуру 72-летней Гатмэнн прошлым летом. С 2004 года она занимает пост президента Университета штата Пенсильвания.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…