Новым послом США в Берлине станет Эми Гатмэнн. Ее кандидатуру поддержали 54 сенатора, 42 высказались против.

Байден выдвинул кандидатуру 72-летней Гатмэнн прошлым летом. С 2004 года она занимает пост президента Университета штата Пенсильвания.