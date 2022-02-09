Mastercard планирует с 23 апреля снизить комиссию для денежных переводов, которые привязаны к телефонному номеру. Речь идет о переводах с карты на карту между физическими лицами, которые будут зависеть от подключения банков к ее платформе Mastercard Transfer Hub, передает РБК. Предполагается, что такой шаг повысит конкурентоспособность платежной системы и позволит соперничать с Системой быстрых платежей.
2022-02-09T02:53:14+03:00
2022-02-09T02:53:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:53, 09 февраля 2022
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