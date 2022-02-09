По сообщениям сирийского госагентства, ПВО Сирии отражает атаку в небе над Дамаском. Над городом слышны взрывы.
«Наши ПВО работают по враждебным целям в небе над Дамаском», — сообщили в агентстве САНА.
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По сообщениям сирийского госагентства, ПВО Сирии отражает атаку в небе над Дамаском. Над городом слышны взрывы.
«Наши ПВО работают по враждебным целям в небе над Дамаском», — сообщили в агентстве САНА.
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