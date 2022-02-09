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02:00, 09 февраля 2022

Вакцину от коронавируса «Ковивак» для детей сначала испытают на добровольцах-подростках в возрасте от 12 до 17 лет

Вакцину от коронавируса «Ковивак» для детей сначала испытают на добровольцах-подростках в возрасте от 12 до 17 лет, заявили в Центре им. Чумакова. Директор по развитию Центра Константин Чернов объяснил, что испытания препарата будут проходить среди трех возрастных групп. Вакцина может быть зарегистрирована и разрешена к применению уже к этому лету, передают «Известия».

«Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17-12 лет, вторая категория — от 12 до 6 и только потом уже от 6 до 3 лет», — рассказал Чернов.


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