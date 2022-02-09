В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля, водителя одного из них зажало. Участниками ДТП стали автомобили Hyundai Porter, Volkswagen и Kia, на место аварии прибыли спасатели и скорая помощь. Движение в сторону области затруднено, перекрыты 4 полосы, а также 1 полоса в сторону центра.