В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля, водителя одного из них зажало. Участниками ДТП стали автомобили Hyundai Porter, Volkswagen и Kia, на место аварии прибыли спасатели и скорая помощь. Движение в сторону области затруднено, перекрыты 4 полосы, а также 1 полоса в сторону центра.
2022-02-09T01:45:30+03:00
2022-02-09T01:45:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:45, 09 февраля 2022
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