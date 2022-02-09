В Каире убит корреспондент Афинского Македонского агентства новостей. Никоса Кацикаса обнаружили убитым в его квартире в субботу. Подозреваемый уже задержан, им оказался доставщик продуктов, с которым был знаком убитый. Согласно предварительной версии, журналист был убит в ходе ограбления.
2022-02-09T01:29:28+03:00
2022-02-09T01:29:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:29, 09 февраля 2022
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