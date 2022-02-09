В Каире убит корреспондент Афинского Македонского агентства новостей. Никоса Кацикаса обнаружили убитым в его квартире в субботу. Подозреваемый уже задержан, им оказался доставщик продуктов, с которым был знаком убитый. Согласно предварительной версии, журналист был убит в ходе ограбления.