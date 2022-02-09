Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан обсудил с генсеком НАТО готовность продолжать диалог с Россией

Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом готовность продолжать диалог с Россией. В Белом доме по итогам беседы заявили, что стороны выразили готовность защищать своих союзников, в том числе посредством усиления восточного фланга.

«Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с РФ, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации. Они также подчеркнули готовность защищаться от любой угрозы для территории союзников по НАТО, в том числе путем усиления восточного фланга в ответ на потенциальную российскую агрессию», — сообщили в Вашингтоне.