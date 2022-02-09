Трюдо не стал прямо отвечать на вопрос об отмене антиковидных ограничений в Канаде. Премьер-министр Канады заявил, что правительство страны «продолжит прислушиваться к мнению ученых». При этом он не стал объяснять, как ограничительные меры коррелируются со словами главного санитарного врача страны о том, что властям следует пересмотреть методы борьбы с COVID-19.

29 января в Оттаве началась масштабная акция дальнобойщиков, которые протестуют против введенных правительством ограничений и требуют их отмены.