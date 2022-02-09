При новой версии ВА.2 омикрон-штамма коронавируса потеря обоняния встречается чаще, чем при обычном «омикроне», заявил инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.

Ранее отмечалось, что при омикрон-штамме потеря вкуса и обоняния отошла на второй план, а основными симптомами стали осиплость, а также першение и боли в горле.

«У BA.2 снова появился симптом «потеря обоняния», более часто начал снова наблюдаться. По наблюдениям, те, кто переболел «омикроном» в начале — середине января, сейчас заболевают повторно коронавирусом. Заражаются снова в короткие сроки. При этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет», — добавил Тимаков.