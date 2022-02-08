В Конгрессе США считают, что сначала Америке нужно разобраться со своими проблемами, а уже потом помогать Украине. Конгрессмен Мэтт Розендейл подчеркнул, что Соединенные Штаты столкнулись с потоком нелегальных мигрантов из Мексики, и на сегодняшний день власти не могут обеспечить «безопасность собственных границ и защитить собственную территориальную целостность».

«У США нет ни юридических, ни моральных обязательств помогать Украине, и не в наших национальных интересах проливать кровь американцев и расходовать средства в Восточной Европе. Прежде чем разжигатели войны втянут Америку в очередной зарубежный конфликт, касающийся границ страны в Восточной Европе, находящейся за тысячи миль от наших берегов, они должны по крайней мере обеспечить сначала безопасность нашей южной границы», — считает конгрессмен.