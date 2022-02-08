Белый дом против немедленного ужесточения санкций, направленных на ограничение работы «Северного потока-2», заявила Джен Псаки. «Есть разногласия между нами и некоторыми в Конгрессе, с теми, кто полагает, что введение санкций в отношении «Северного потока» сейчас будет эффективным. Мы не соглашаемся. Мы считаем, что это средство воздействия», — объяснила она.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что США и союзники готовятся к потоку беженцев, который может начаться из-за напряженной ситуации вокруг Украины, а также перебоев с поставками нефти и газа.