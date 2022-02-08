Правозащитники обратились к Терешковой с просьбой разобраться с высказываниями Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых

Правозащитники обратились к главе думской комиссии по депутатской этике Валентине Терешковой с просьбой разобраться с высказываниями депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых. В обращении было отмечено, что члены Комиссии обещали обсудить высказывания Делимханова, но пока к этому так и не преступили. Также правозащитники подчеркнули, что слова Делимханова принижают не только авторитет депутатов, но и выставляют всю страну в негативном свете.

«Прошла уже неделя, но ничего не слышно о том, что возглавляемая Вами Комиссия Государственной Думы Федерального Собрания РФ приступила к рассмотрению этого вопроса. Возможно, по вполне понятным причинам, к Вам так и не поступило ни одного обращения. В связи с этим мы, как правозащитники и журналисты, граждане России и избиратели, считаем своим долгом обратиться к Вам, как Председателю Комиссии по вопросам депутатской этики, с настоятельной просьбой обсудить вышеупомянутые публичные высказывания депутата Делимханова», – говорится в открытом письме.