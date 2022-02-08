В Вашингтоне не думают, что Европа ведет с Россией отдельные переговоры, исключающие США. Соединенные Штаты не видят риска оказаться вне диалога, но приветствовали бы прогресс в переговорах России и Евросоюза. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, США воодушевлены прошедшими переговорами Путина и Макрона.

«Мы воодушевлены любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию. Мы до сих пор не можем дать никаких прогнозов того, что будет делать президент Путин. Мы не можем контролировать то, что Россия будет делать дальше», – добавила она.