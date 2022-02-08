Боец ММА из Северной Осетии Георгий Галгоев сообщил, что его тетя пропала в Чечне

Галгоев рассказал, что тетя прилетела из ОАЭ в Грозный, связалась с племянником и сообщила, что едет домой. После этого она пропала; ее автомобиль был обнаружен пустым. Сутки спустя с Глаголевым связался СК Ингушетии, в котором сообщили, что тетя находится в Грозном. Но уже через день ему сказали, что информации и разговора с бойцом не было.