Боец ММА из Северной Осетии Георгий Галгоев сообщил, что его тетя пропала в Чечне

Галгоев рассказал, что тетя прилетела из ОАЭ в Грозный, связалась с племянником и сообщила, что едет домой. После этого она пропала; ее автомобиль был обнаружен пустым. Сутки спустя с Глаголевым связался СК Ингушетии, в котором сообщили, что тетя находится в Грозном. Но уже через день ему сказали, что информации и разговора с бойцом не было.
2022-02-08T22:59:26+03:00
2022-02-08T22:59:26+03:00
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22:59, 08 февраля 2022
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