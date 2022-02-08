Крупнейший в РФ завод по переработке пластика начнут строить в Подмосковье в феврале

Он будет построен в Егорьевском городском округе. Ввод завода планируется в декабре 2022 года, — сообщает компания «Эколайн». Строительством займется совместное предприятие «Эколайн-Вторпласт».

ТАСС отмечает, что завод будет первым в России предприятием полного цикла по утилизации пластика.