Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 396 млн, а количество летальных исходов — 5,74 млн. Об этом сообщает ВОЗ. Наиболее высокие показатели заражений — в США, Индии и Бразилии.
2022-02-08T22:31:30+03:00
2022-02-08T22:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 08 февраля 2022
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