Минздрав: плановая медпомощь не будет прекращаться из-за пандемии

Это касается и пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. Этот вопрос находится на особом контроле, добавили в министерстве.
2022-02-08T22:21:14+03:00
2022-02-08T22:21:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2977118-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:21, 08 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Петиция Ильи Яшина с требованием отставки главы Чечни Кадырова за несколько часов собрала уже более 50 тысяч подписей По словам автора обращения, муниципального депутата Красносельского района Москвы, за полтора десятилетия пребывания у власти Кадыров превратил северокавказский регион в обособленное государство внутри России, где российские законы не действуют…