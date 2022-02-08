Минюст США изъял $3,6 млрд, украденных во время кибератаки на криптобиржу Bitfinex в 2016 году

Специалисты отдела киберпреступлений раскрыли технику отмывания денег и конфисковали украденные средства. В заявлении ведомства, которое приводит ТАСС, отмечается, что это крупнейшее на сегодня изъятие криптовалюты. Общая сумма украденных во время атаки средств оценивается в 4,5 млрд долларов.