Канадская провинция Саскачеван первой в стране отменит паспорта вакцинации и масочный режим

Глава региона Скотт Мо считает, что паспорта вакцинации были действенной мерой, но теперь она изжила себя. Их отменят 14 февраля. Обязательно ношение масок закончится 1 марта, сообщает местное телевидение.



Подготовка к снятию ограничительных мер в провинции Саскачеван происходит на фоне массовых протестов против ковид-ограничений и обязательной вакцинации. Эти акции были инициированы дальнобойщиками.