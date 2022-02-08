Боррель: ЕС не верит, что РФ может полностью отрезать поставки газа в Европу

ЕС не верит, что РФ может полностью отрезать поставки газа в Европу, — сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом Евросоюз не исключает сокращения поставок в случае введения санкций против Москвы. Он отметил, что «Россия сделала больше для обеспечения своей устойчивости к санкциям, чем Евросоюз для создания стратегических запасов газа», его слова приводит ТАСС.