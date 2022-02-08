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21:08, 08 февраля 2022

Генсек ООН продолжает верить в мирное урегулирование кризиса на Украине

Вооруженного конфликта между Россией и Украиной можно избежать, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он добавил, что «эта линия» будет и дальше оставаться в центре взаимодействия и политики ООН.


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