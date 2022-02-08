Суд отклонил иск Жириновского к телеканалу «Дождь» и журналисту Ренату Давлетгильдееву

Об этом сообщил адвокат журналиста Дмитрий Пашинский. Давлетгильдеев в эфире «Дождя*» обвинил политика в домогательствах. Глава ЛДПР требовал с журналиста и телеканала по 10 миллионов рублей и публикацию опровержения. Иск был подан в ноябре прошлого года.
2022-02-08T21:03:13+03:00
2022-02-08T22:20:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 08 февраля 2022
* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.
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