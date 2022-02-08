Италия отменяет обязательное ношения масок на улицах

31 марта их отменят и в помещениях, сообщают местные СМИ со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы. Именно в этот день в стране истекает срок режима чрезвычайной ситуации, который был введен из-за пандемии.



Дети до шести лет, занимающиеся спортом и те, кто страдают заболеваниями, которые не позволяют носить маски, освобождены от их применения.